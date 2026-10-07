Mattarella concede la grazia parziale al gioielliere di Nicolosi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia parziale a Guido Gianni, il gioielliere condannato a 12 anni e quattro mesi di reclusione per il duplice omicidio e il tentato omicidio commessi durante una rapina avvenuta nel 2008 nella sua attività di Nicolosi, nel Catanese.

Il provvedimento di clemenza estingue tre anni e due mesi della pena. Gianni, che ha già trascorso cinque anni e tre mesi in carcere, dovrà quindi espiare un residuo inferiore ai quattro anni. Una condizione che consente al Tribunale di sorveglianza di valutare l’eventuale affidamento in prova ai servizi sociali.

Durante la rapina, il gioielliere reagì all’assalto sparando contro i tre malviventi, uccidendone due e ferendo il terzo. Secondo la ricostruzione sostenuta dall’accusa nel procedimento giudiziario, i colpi mortali sarebbero stati esplosi mentre i rapinatori stavano fuggendo e li avrebbero raggiunti alle spalle. La difesa di Gianni sostenne invece la tesi della legittima difesa, evidenziando anche lo stato psicologico dell’uomo dopo l’aggressione subita dalla moglie.

I giudici stabilirono inoltre un risarcimento in favore delle parti civili, tra cui i familiari di Davide Laudani e Sebastiano Catania, i due uomini uccisi, e il rapinatore rimasto ferito.

Nel 2022 Maria Angela Distefano, moglie di Gianni, aveva promosso una petizione su Change.org chiedendo al Capo dello Stato la concessione della grazia. «Ha difeso me, la sua vita e quella di un cliente», aveva dichiarato la donna.

La vicenda presenta alcuni elementi analoghi al caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, condannato definitivamente a 14 anni e nove mesi per avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta il 28 aprile 2021.

Con il provvedimento firmato da Mattarella, Gianni potrà adesso accedere alla valutazione del Tribunale di sorveglianza per l’eventuale applicazione di una misura alternativa alla detenzione.

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