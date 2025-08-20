Schifani ai funerali di Pippo Baudo: «Esempio per i siciliani»

Si sono svolti nel pomeriggio, nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, i funerali di Pippo Baudo. Alla cerimonia funebre ha preso parte anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha pronunciato parole di commemorazione per il celebre conduttore televisivo.

«La Sicilia oggi ha reso omaggio a uno dei suoi figli più illustri – ha dichiarato Schifani –. Pippo Baudo è stato un protagonista assoluto della cultura e dello spettacolo italiano, mantenendo sempre vivo l’orgoglio delle proprie radici e l’amore per Militello. La nostra terra gli è profondamente grata e la presenza qui di migliaia di persone rappresenta la più alta testimonianza dell’affetto e della stima che lo circondano».

Il presidente della Regione ha inoltre ricordato le qualità che hanno contraddistinto l’intera carriera del presentatore. «Baudo è stato testimone di professionalità, competenza e passione, fondando la sua lunga attività sul merito e sulle capacità personali. Ha saputo riconoscere e valorizzare numerosi giovani talenti, contribuendo a lanciarli in Italia e all’estero. Rimarrà un esempio da seguire per tutti noi, per tutti i siciliani».

Schifani ha infine rivolto un pensiero alla famiglia del conduttore: «Alla sua famiglia e a tutti coloro che ne piangono la scomparsa giunga il cordoglio e l’abbraccio della Regione Siciliana». La celebrazione a Militello ha visto la partecipazione di una grande folla di cittadini, rappresentanti istituzionali e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo.

👁 Articolo letto 292 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.