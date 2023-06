Intensi controlli nei cantieri edili di Palermo: violazioni e sanzioni

Intensi controlli nei cantieri edili di Palermo hanno rivelato numerose violazioni della sicurezza, lavoro nero e sanzioni significative. L’attività ispettiva continuerà per migliorare la sicurezza sul lavoro nella provincia.

Nel corso di un’attività di verifica dei cantieri edili nella provincia di Palermo, il Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro ha condotto controlli su 38 imprese, identificando 137 lavoratori, di cui 93 in situazione irregolare e 4 impiegati “in nero” senza contratto o comunicazioni telematiche al centro per l’impiego. Sono state elevate sanzioni per un totale di 278.333,00 euro.

Durante i controlli, sono state rilevate numerose violazioni delle normative sulla sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro. Tra le irregolarità riscontrate, vi erano la mancanza di protezione delle pareti degli scavi, l’utilizzo di ponteggi metallici non conformi, l’assenza di parapetti, la presenza di pericoli legati alla viabilità dei lavoratori in cantiere, procedure di lavoro inesatte rispetto alle indicazioni del coordinatore della sicurezza, mancanza di formazione dei lavoratori e assenza di messa a terra delle masse metalliche.

In totale, sono state sospese 9 attività imprenditoriali a causa di gravi violazioni della sicurezza. Inoltre, sono emerse responsabilità da parte di alcuni committenti dei lavori per aver omesso di verificare l’idoneità delle imprese, di nominare coordinatori della sicurezza e redigere piani di sicurezza o di effettuare la notifica preliminare agli organi competenti. Queste omissioni comportano la comunicazione per la sospensione del titolo edilizio autorizzativo.

Durante i controlli è emerso anche l’utilizzo illecito di lavoratori in regime di distacco non genuino. L’attività ispettiva proseguirà nei prossimi mesi al fine di prevenire incidenti sul lavoro e promuovere il rispetto delle normative per garantire una maggiore sicurezza nei cantieri della provincia.

© Riproduzione riservata.