Messina si tinge di devozione: maestosa sfilata per Sant’Antonio

Messina è stata scenario di una grandiosa processione in onore di Sant’Antonio, richiamando migliaia di pellegrini provenienti dal Sud Italia. L’imponente Carro Trionfale di cinque metri ha sfilato per le vie del centro, guidato dal vescovo Iannone e con la partecipazione del sindaco Basile. Scortata dalla Protezione Civile e accompagnata dalla festosa banda di Larderia, la processione ha reso omaggio al santo patrono con devozione e entusiasmo.

Ricco corteo a Messina per Sant’Antonio: pellegrini da tutto il Sud Italia Messina è stata teatro di una maestosa processione in onore di Sant’Antonio, attirando migliaia di fedeli provenienti da Sicilia, Calabria e Puglia. Il Carro Trionfale, imponente struttura alta circa cinque metri, ha sfilato per le vie del centro, trainato da una folla entusiasta. La macchina votiva, sovrastata dalla statua del Santo, ha incantato i presenti.

La processione, guidata dal vescovo Filippo Iannone e con la partecipazione del sindaco Federico Basile, ha ricevuto scorta dai volontari della Protezione Civile e di Sant’Antonio. La banda di Larderia ha creato un’atmosfera festosa durante il percorso, mentre le Forze dell’Ordine e le confraternite hanno reso omaggio al Santo Patrono.

