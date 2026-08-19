Casa della Comunità di Lipari, infiltrazioni dopo l’inaugurazione

La Casa della Comunità hub di Lipari, inaugurata il 29 luglio e realizzata con oltre due milioni di euro di fondi Pnrr, ha registrato infiltrazioni d’acqua in seguito alla pioggia caduta sull’isola. Le precipitazioni, durate circa dieci minuti e di intensità contenuta, hanno interessato alcune aree interne della struttura, con potenziali rischi per apparecchiature mediche e informatiche. Il personale è intervenuto per limitare i danni.

La pioggia avrebbe inoltre divelto parte del tappetino d’asfalto collocato nei pressi di un pozzetto stradale nel quale confluiscono le tubazioni delle reti idrica e fognaria della struttura.

L’Asp di Messina ha comunicato di avere inoltrato formali contestazioni all’impresa esecutrice e alla direzione dei lavori, riservandosi iniziative legali e contrattuali per la tutela dell’ente e il risarcimento dei danni. «L’Asp porge le proprie scuse alla cittadinanza per l’accaduto e i disagi arrecati e si considera parte lesa, al pari della comunità di Lipari», si legge nella nota. L’Azienda ha inoltre ribadito la propria «totale estraneità rispetto a eventuali vizi di esecuzione o carenze nella vigilanza dei lavori», disponendo il ripristino a carico dei responsabili.

Sulla piena operatività della struttura intervengono anche i consiglieri comunali Gaetano Orto, Adolfo Sabatini, Cristina Dante, Lucy Iacono, Raffaele Rifici, Angelo Portelli e Giorgia Santamaria, che hanno chiesto al Comune documentazione sul Permesso di costruire n. 5/2025, sulla fine dei lavori, sull’agibilità, sugli allacci idrici e fognari e sulle autorizzazioni sanitarie e tecniche. La richiesta punta inoltre a chiarire quando tutti i servizi attualmente ancora presenti nel presidio ospedaliero potranno essere trasferiti nella nuova sede.

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