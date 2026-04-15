RO racing protagonista, Andreucci terzo al Val d’Orcia

Fine settimana positivo per la scuderia RO racing, impegnata su più fronti tra Toscana e Sicilia. Al diciassettesimo Rally della Val d’Orcia, valido come secondo appuntamento del Campionato italiano rally terra, Paolo Andreucci e Silvia Gallotti hanno concluso la gara sul terzo gradino del podio. Il pluricampione italiano, al volante della Skoda Fabia RS equipaggiata con pneumatici MRF Tyres, ha dovuto recuperare terreno dopo una scelta iniziale di gomme non ottimale che gli ha fatto perdere secondi preziosi. Nel prosieguo della competizione, l’equipaggio ha progressivamente migliorato la propria posizione fino a conquistare il piazzamento finale.

In Sicilia, al Rally Valle del Sosio, gara inaugurale della Coppa rally di nona zona, sono arrivati diversi risultati nelle classifiche di categoria. Carlo Stassi e Francesco Candela hanno portato la Toyota Yaris R1 T Nazionale al secondo posto di classe, mantenendo un rendimento costante fino alla conclusione. Analogo piazzamento in Rally5 per Giuseppe Li Fonti, affiancato da Giuseppe Longo su Renault Clio, al rientro in gara dopo circa un anno di inattività. La stagione si è aperta con una vittoria in classe RS2.0 per Gianluca Licitra e Romeo Midulla, impegnati su Alfa Romeo 145 e intenzionati a disputare l’intero campionato di zona.

La competizione siciliana ha registrato anche alcuni ritiri, tra cui quelli di Ivan Brusca con Ignazio Midulla e di Renato Di Miceli con Antonio Marchica, entrambi costretti a fermarsi mentre erano in corsa per posizioni rilevanti.

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