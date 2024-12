Stop al pedaggio Messina-Villafranca, legge entro fine anno

Il provvedimento che consente la sospensione del pedaggio autostradale tra Messina e Villafranca Tirrena, proposto attraverso un emendamento specifico di Forza Italia alla legge di bilancio, diventerà legge entro la conclusione dell’anno, una volta approvata definitivamente la manovra parlamentare. Questa disposizione sarà accompagnata dallo stanziamento di 5 milioni di euro da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, destinati a compensare i mancati introiti derivanti dalla sospensione del pagamento.

La Società Stretto di Messina, in collaborazione con il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), avvierà le procedure necessarie per rendere operativa la norma non appena i fondi saranno disponibili. L’amministratore delegato della società, Pietro Ciucci, ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, confermando il pieno supporto e garantendo un’azione tempestiva.

Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, ha sottolineato l’importanza di questo risultato, definendolo “una vittoria del buon senso e un riconoscimento alle battaglie dei cittadini messinesi”. Siracusano ha inoltre voluto ringraziare Mario Biancuzzo, noto attivista locale, per l’impegno dimostrato negli anni, inclusa la raccolta di oltre 25mila firme per l’abolizione del casello di Villafranca Tirrena. Un tributo è stato reso anche a Fernando Rizzo, consigliere giuridico di Siracusano, per aver redatto il testo normativo approvato in Commissione Bilancio alla Camera.

L’intervento rappresenta un passo significativo in favore del territorio interessato dai lavori per il Ponte sullo Stretto, garantendo benefici concreti alla comunità locale.

