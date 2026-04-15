Caro carburanti, aiuti per 25 milioni dalla Regione per le imprese

Un intervento economico da 25 milioni di euro è in fase di predisposizione da parte del governo regionale per sostenere alcuni dei principali comparti produttivi della Sicilia, alle prese con l’aumento dei costi dei carburanti. La misura, attualmente oggetto di un emendamento, mira a contenere gli effetti della congiuntura economica aggravata dalle recenti tensioni internazionali, che hanno inciso in maniera significativa sui prezzi energetici.

Il provvedimento è destinato in primo luogo al settore dell’autotrasporto merci, particolarmente esposto all’incremento dei costi di esercizio, ma coinvolgerà anche agricoltura e pesca, comparti che registrano analoghe difficoltà legate al rincaro dei carburanti e delle materie prime.

«Il governo regionale – afferma il presidente Renato Schifani – è impegnato a fornire un supporto concreto alle imprese siciliane in una fase complessa. Con questo stanziamento intendiamo intervenire non solo a favore degli autotrasportatori, ma anche di settori strategici come agricoltura e pesca, essenziali per l’economia e l’occupazione dell’Isola». Il presidente ha inoltre precisato che l’intervento è finalizzato a tutelare la competitività delle aziende e a garantire la continuità delle attività produttive.

In relazione al fondo Ets, Schifani ha evidenziato i limiti di intervento della Regione, trattandosi di una normativa di ambito europeo, sottolineando la volontà di esercitare un’azione di moral suasion nei confronti del governo nazionale. Sul tema si è svolto anche un confronto tra gli assessori all’Economia Alessandro Dagnino e alle Infrastrutture Alessandro Aricò e i rappresentanti delle imprese dell’autotrasporto.

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