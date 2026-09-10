Salute in Viaggio, visite e screening gratuiti domenica a Camaro

Si concluderà domenica 13 settembre a Camaro il percorso di “Salute in Viaggio”, iniziativa promossa dal Gruppo Caronte & Tourist in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per offrire gratuitamente screening e visite specialistiche nelle periferie di Messina.

La settima e ultima tappa sarà ospitata presso la Chiesa di Camaro San Paolo, dove dalle 9 alle 13 saranno allestiti i punti dedicati alle prestazioni sanitarie. L’appuntamento è rivolto in particolare ai residenti di Camaro Superiore, Bisconte, Cataratti, Viale Europa, Mito, Messina 2 e delle aree limitrofe.

Nei gazebo della Croce Rossa sarà possibile sottoporsi a visite specialistiche nei settori dell’endocrinologia, cardiologia e odontoiatria. Saranno inoltre disponibili attività di prevenzione, consulenza e screening svolte dai professionisti sanitari dell’Ordine TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Messina.

“Con questo appuntamento si conclude il nostro secondo evento di sanità di prossimità, dopo il Villaggio della Salute di Komen dell’ottobre scorso”, ha dichiarato Tiziano Minuti, responsabile delle Risorse Umane e della Comunicazione del Gruppo C&T.

Le due iniziative sono state organizzate nell’ambito delle attività legate ai 60 anni del Gruppo, con l’obiettivo di favorire l’accesso gratuito ai servizi sanitari anche per le persone in condizioni di fragilità sociale. “La città ha risposto con grande partecipazione – ha aggiunto Minuti – e questo ci motiva a proporre anche in futuro iniziative di questo tenore per la comunità”.

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