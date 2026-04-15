Schifani incontra i vertici dell’Athletic Club Palermo a Palazzo d’Orléans

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato nel pomeriggio a Palazzo d’Orléans i vertici dell’Athletic Club Palermo. Alla riunione hanno preso parte il presidente della società Antonio Cottone e il direttore sportivo Giorgio Perinetti.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti del club, attualmente impegnato nel campionato di Serie D, hanno consegnato al governatore il gagliardetto ufficiale e una maglia utilizzata nella recente partecipazione alla Viareggio Cup. La presenza della formazione palermitana nella competizione ha segnato il ritorno di una squadra siciliana dopo un’assenza durata un decennio.

La divisa, caratterizzata dai colori giallorossi, presenta elementi iconografici legati al territorio. In particolare, sono raffigurati il Castello Utveggio e Santa Rosalia, simboli identificativi della città di Palermo.

Durante il colloquio, Schifani ha espresso apprezzamento per il percorso sportivo della squadra, attualmente quarta in classifica nel proprio girone. Il presidente della Regione ha inoltre rivolto un augurio al club per la conclusione della stagione agonistica, sottolineando i risultati conseguiti nel corso del campionato.

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