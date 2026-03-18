Riforma turismo, confronto su criticità per extralberghiero all’Ars

Un confronto istituzionale per valutare le criticità della normativa regionale sul turismo si è svolto all’Assemblea regionale siciliana, su iniziativa del gruppo del Movimento 5 Stelle guidato da Antonio De Luca. Al centro dell’incontro l’applicazione della legge regionale n. 6 del 2025 e dei relativi decreti attuativi, che secondo gli operatori del settore extralberghiero introdurrebbero obblighi ritenuti difficilmente sostenibili.

Tra le prescrizioni evidenziate figurano requisiti tecnici come la presenza di televisori di almeno 32 pollici, materassi con altezza minima di 22 centimetri, l’adeguamento degli spazi comuni con bagni e antibagni, oltre all’installazione obbligatoria di connessione Wi-Fi e defibrillatori, accompagnati da nuovi oneri fiscali.

«La recente riforma introdotta dal governo Schifani crea un importante squilibrio a discapito delle strutture extralberghiere», ha dichiarato De Luca, sottolineando come le nuove disposizioni possano comportare rilevanti interventi strutturali e organizzativi. Il rischio, secondo il parlamentare, è che numerose attività non riescano ad adeguarsi entro il termine fissato al 30 giugno, con possibili chiusure e conseguenze sul piano occupazionale e dell’offerta ricettiva.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti del governo regionale, tra cui la dirigente generale del Dipartimento Turismo Margherita Rizza, insieme a esponenti delle associazioni di categoria e membri dell’Ars, tra cui Fabrizio Ferrara, Roberta Schillaci e Stefania Campo. Presenti anche Elia Rosciano, Emiliano Nania e Carmelo Sonsogno in rappresentanza del comparto extralberghiero.

Il tavolo ha avviato un confronto finalizzato all’introduzione di eventuali modifiche alla normativa, con particolare attenzione alla proroga dei termini di adeguamento e alla tutela di un settore che rappresenta una quota rilevante dell’offerta turistica regionale.

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