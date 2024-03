Emergenza Sanitaria in Sicilia: 37 medici stranieri in arrivo

Gli ospedali siciliani affrontano una grave carenza di personale medico, con 37 nuovi professionisti stranieri in arrivo dall’Argentina su richiesta della Regione. Il decreto è stato firmato recentemente, e le Asp si preparano ad accogliere questi nuovi membri nel sistema sanitario. Questa iniziativa rappresenta la seconda fase di un progetto avviato nel dicembre 2023, quando l’assessora Giovanna Volo e il dirigente Salvatore Iacolino hanno aperto le porte della sanità siciliana ai medici internazionali.

Il bando pubblicato a dicembre rimane aperto, con continue richieste di medici dall’estero. Le 37 nuove assunzioni, che includono cardiologi, pediatri, anestesisti, psicologi e medici di medicina interna, portano il totale delle nuove assunzioni a 70, con contratti a termine rinnovabili fino al 2025. Ulteriori 20 assunzioni sono in fase di valutazione, mentre altre dieci richieste sono in attesa di esame.

Tuttavia, nonostante questi sforzi, la situazione rimane critica, con 1.494 posizioni vacanti negli ospedali siciliani. Una mappa delle carenze evidenzia lacune significative, con una mancanza particolarmente acuta di cardiologi, medici di emergenza/urgenza e specialisti in anestesia e rianimazione. Ad esempio, ci sono 127 posti vuoti per cardiologi, con gravi carenze anche in altre specializzazioni, come l’emergenza/urgenza, dove sono necessari 302 medici.

Questa iniziativa, sebbene importante, non risolve completamente l’emergenza, ma rappresenta un passo verso la mitigazione delle carenze nella sanità siciliana.

