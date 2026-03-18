Identificato il responsabile del maxi tamponamento sulla A20

È stato identificato e segnalato all’autorità giudiziaria il conducente del mezzo pesante ritenuto responsabile del grave incidente verificatosi nella mattinata di ieri sull’autostrada A20, nel tratto compreso tra gli svincoli di Villafranca e Milazzo, in provincia di Messina. Il sinistro ha coinvolto oltre cinquanta veicoli in un maxi tamponamento lungo la carreggiata in direzione Palermo.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Messina, l’uomo, un autista professionista di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine e dipendente di un’azienda con sede in Campania, era alla guida di un autoarticolato sprovvisto della prevista revisione. Il mezzo avrebbe perso una significativa quantità di gasolio lungo il percorso, determinando condizioni di scarsa aderenza sull’asfalto e provocando la perdita di controllo di numerosi veicoli in transito.

L’attività investigativa condotta dagli operatori ha consentito di risalire all’identità del conducente, nei cui confronti è stata formalizzata una denuncia con l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti. Il mezzo pesante è stato sottoposto a sequestro.

Al conducente sono state inoltre contestate violazioni di natura amministrativa, tra cui l’assenza della revisione obbligatoria e irregolarità legate alla gestione del carico, ritenuto non adeguatamente sistemato.

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