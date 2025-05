Tamajo: la cooperazione come pilastro dello sviluppo economico

Durante il convegno “L’economia cooperativa motore di sviluppo del Mezzogiorno”, organizzato da Legacoop Sicilia a Villa Airoldi di Palermo, l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, ha sottolineato l’importanza del modello cooperativo per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla Sicilia. Tamajo ha spiegato che la cooperazione rappresenta una leva fondamentale per promuovere l’inclusione sociale, valorizzare le competenze locali e stimolare la partecipazione dei cittadini nella crescita dei territori.

L’assessore ha inoltre evidenziato il suo impegno a supportare questo settore, puntando sulla semplificazione dell’accesso agli strumenti regionali e comunitari. Ha ribadito l’intenzione di sviluppare politiche che rispondano ai bisogni concreti degli operatori, sottolineando che rafforzare la cooperazione significa investire in un modello economico sostenibile, inclusivo e resiliente, capace di generare lavoro stabile e di sfruttare al meglio le risorse locali.

Tamajo ha concluso il suo intervento esprimendo un ringraziamento al presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino, per il costante impegno e la visione condivisa che guida la rappresentanza di questo settore vitale per l’economia regionale. Ha inoltre ribadito che il governo Schifani continuerà a sostenere chi crede in un’economia basata sulla responsabilità, solidarietà e partecipazione.

