Città Metropolitana dello Stretto, la proposta del candidato Scurria
La proposta di istituire una Città Metropolitana dello Stretto entra tra i punti centrali del programma del candidato sindaco Marcello Scurria. L’obiettivo delineato riguarda la creazione di un unico ente giuridico che unisca le attuali Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria, con l’intento di rafforzare il coordinamento tra le due sponde dello Stretto.
“Lavoreremo per realizzare la Città Metropolitana dello Stretto”, afferma Scurria, indicando una prospettiva che mira a integrare servizi e politiche pubbliche in un’area considerata strategica. Secondo il candidato, l’unificazione consentirebbe di sviluppare interventi condivisi e soluzioni innovative su scala territoriale più ampia.
Nel progetto annunciato è previsto il coinvolgimento diretto delle istituzioni regionali. “Proporremo ai presidenti delle Regioni Sicilia e Calabria di sostenere un progetto che collocherebbe l’area dello Stretto al centro delle attenzioni nazionali”, aggiunge Scurria, sottolineando il ruolo che la nuova configurazione amministrativa potrebbe assumere nel contesto del Paese.
La visione illustrata include l’attivazione di servizi integrati e una forma di conurbazione tra i due territori, mantenendo al contempo le specificità e le identità dei rispettivi capoluoghi. L’iniziativa, nelle intenzioni del candidato, rappresenterebbe un’evoluzione istituzionale significativa per l’area interessata.
“Nel nostro programma c’è un salto di qualità di portata storica”, conclude Scurria, indicando nella proposta uno degli elementi qualificanti della propria piattaforma elettorale.
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