Assunzioni Ast, 73 posti di autisti a tempo indeterminato

L’Azienda Siciliana Trasporti avvia una nuova procedura di reclutamento, tornando ad assumere personale a tempo indeterminato dopo circa vent’anni. Il bando, pubblicato nelle ultime ore, prevede l’assunzione di 73 autisti e segna un cambio di rotta rispetto al ricorso a lavoratori interinali che aveva caratterizzato le precedenti gestioni. La selezione è aperta a candidati in possesso di diploma di scuola secondaria, patente di categoria D e certificazione professionale di conducente. Le domande potranno essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Nel caso in cui le istanze superino quota 300, è prevista una prova preselettiva con quesiti a risposta multipla. La graduatoria finale sarà definita sulla base della valutazione dei titoli e di una prova pratica, alla quale è attribuito un punteggio massimo di 50 punti. Un peso rilevante sarà assegnato alle esperienze professionali maturate nel settore del trasporto pubblico locale, con un incremento di punteggio variabile in base agli anni di servizio pregresso.

L’Ast, costituita come società per azioni a partecipazione regionale nel 2006, negli anni successivi aveva proceduto esclusivamente a stabilizzazioni di personale precario o a contratti a termine. Nell’ultimo periodo l’azienda ha attraversato una fase di risanamento che ha consentito di evitarne il dissesto finanziario e di trasformarla in società in house. Tale assetto ha permesso l’affidamento diretto di alcune tratte considerate poco appetibili dal mercato privato ma ritenute strategiche dalla Regione.

Il presidente Luigi Genovese ha spiegato che «sono state sbloccate le assunzioni, superando la fase dei contratti interinali», aggiungendo che «la graduatoria che scaturirà dal bando potrà essere utilizzata anche per ulteriori inserimenti negli anni successivi».

