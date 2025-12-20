Sanità a Messina: tra liste d’attesa, carenze strutturali e Pronto Soccorso

La situazione sanitaria nella provincia di Messina continua a essere al centro di critiche e prese di posizione politiche. Secondo quanto evidenziato dal Partito Repubblicano Italiano locale, il sistema pubblico mostra difficoltà persistenti nel garantire cure tempestive ed eque ai cittadini, nonostante gli interventi dichiarati dall’ASP di Messina.

L’azienda sanitaria ha comunicato una riduzione delle liste d’attesa, passate in un anno da 21.650 a 12.382 prestazioni. Un dato che segnala un miglioramento nella gestione informatica delle prenotazioni, ma che, secondo il PRI, non riflette le condizioni reali vissute dagli utenti. In molti casi, infatti, anche le prestazioni classificate come urgenti superano i tempi massimi previsti, costringendo i pazienti a ricorrere al settore privato o a rinunciare alle cure.

Particolari criticità vengono segnalate nei Pronto Soccorso, descritti come strutturalmente sovraffollati a causa della carenza di posti letto e di personale, nonostante l’introduzione di figure organizzative come il bed manager e di percorsi di accesso differenziati. A questo quadro si aggiungono le indagini giudiziarie che hanno interessato il comparto sanitario messinese, con ipotesi di corruzione, truffe e irregolarità negli appalti, ritenute responsabili di un impatto diretto sulla disponibilità di risorse per personale, manutenzione e innovazione.

Ulteriori preoccupazioni riguardano la riorganizzazione della rete ospedaliera, con la prevista riduzione di posti letto, e la carenza di presidi dedicati ai pazienti gravissimi e non autosufficienti, una condizione definita ormai strutturale. In questo contesto, il PRI di Messina, attraverso il responsabile politico Angelo Toscano, chiede maggiore trasparenza nelle procedure di gara, un piano straordinario di assunzioni, il blocco dei tagli ai posti letto e il potenziamento tecnologico delle strutture esistenti.

