Vannacci a Siracusano: «Grazie, pubblicità per Futuro Nazionale»

Prosegue il confronto tra Roberto Vannacci e Matilde Siracusano dopo la diffusione di un’immagine della sottosegretaria modificata attraverso l’intelligenza artificiale. L’europarlamentare e leader di Futuro Nazionale è tornato sulla vicenda con un post pubblicato su Facebook, replicando alle critiche dell’esponente di Forza Italia.

«Grazie Matilde. Domani, balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi», ha scritto Vannacci, definendo la polemica «sterile e senza basi». Secondo l’europarlamentare, nell’immagine «non si vede nulla» e la fotografia non sarebbe «volgare, oltraggiosa e neanche scomposta». Vannacci ha inoltre sostenuto che la vicenda avrebbe prodotto visibilità per il suo movimento: «La pubblicità l’ha fatta a Futuro Nazionale».

Nel post, accompagnato da una card contenente alcuni titoli di giornale dedicati al caso, compare anche la frase «Grazie “lady Occhiuto”, domani Futuro Nazionale +1,5%». Vannacci ha poi aggiunto: «Adesso vado al mare, la campagna elettorale a Futuro Nazionale la fanno gli altri. Alla prossima cena brinderemo a Matilde».

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