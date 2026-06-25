Brolo, attivata la sorgente Mincicia nella rete idrica comunale

È stata avviata ufficialmente a Brolo l’immissione nella rete idrica comunale dell’acqua proveniente dalla sorgente Mincicia, dopo il completamento dell’iter autorizzativo previsto. Il provvedimento è arrivato a seguito del parere favorevole dell’Asp di Messina, che ha certificato la conformità della risorsa idrica attraverso una serie di verifiche e analisi, attestandone l’idoneità al consumo umano.

L’entrata in funzione della sorgente consente di incrementare la disponibilità di acqua destinata al servizio pubblico, rafforzando la capacità del sistema di far fronte ai periodi caratterizzati da una minore disponibilità idrica. L’intervento punta inoltre a migliorare l’efficienza della rete grazie alle caratteristiche altimetriche del sito, che permettono di limitare l’utilizzo della pompa di sollevamento e, di conseguenza, di contenere i consumi energetici necessari per l’immissione dell’acqua nell’acquedotto comunale.

Il sindaco Giuseppe Laccoto ha evidenziato il valore dell’iniziativa, definendola «una risposta concreta alle necessità della comunità e un investimento strategico per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento idrico del territorio».

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il lavoro svolto congiuntamente dagli uffici comunali, dai tecnici incaricati e dall’Asp di Messina, precisando che «la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti ha consentito di recuperare una risorsa importante per la collettività, assicurando al tempo stesso elevati standard di controllo e sicurezza sulla qualità dell’acqua distribuita».

👁 Articolo letto 372 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.