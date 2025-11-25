Al via i lavori per 60 nuovi alloggi a Fondo Basile a Messina

Sono stati formalmente avviati i lavori per la costruzione di un complesso residenziale a Fondo Basile, a Messina, destinato alla ricollocazione delle famiglie aventi diritto già residenti nell’area della ex baraccopoli. L’intervento, del valore di oltre 12,3 milioni di euro, è promosso dalla Struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, con Invitalia nel ruolo di soggetto attuatore. Il progetto prevede la realizzazione di quattro edifici di quattro piani ciascuno, per un totale di 60 unità abitative dotate di tecnologie sostenibili e spazi verdi. Le demolizioni delle circa 50 strutture fatiscenti presenti nell’area si erano concluse lo scorso agosto, dopo verifiche ambientali e attività di bonifica avviate nel 2022.

Renato Schifani ha definito l’intervento «un passaggio significativo» sottolineando che «nella stessa area in cui sorgevano le baracche verranno costruite abitazioni moderne, sostenibili e rispondenti alle esigenze della comunità». Ha inoltre evidenziato che l’iniziativa «costituisce un modello orientato all’inclusione sociale» e che l’intero percorso si è sviluppato in tempi considerati celeri dalla Struttura commissariale.

Alla consegna dei lavori erano presenti il sub commissario Santi Trovato, il responsabile unico del procedimento di Invitalia Massimo Baragli, il direttore dei lavori Calogero Baldo e i rappresentanti delle imprese Rubner Holzbau srl e Cosedil spa, aggiudicatarie dell’appalto. Gli edifici saranno realizzati con strutture in legno X-Lam, pannelli solari e materiali a ridotto impatto ambientale, garantendo elevati livelli di efficienza energetica e sicurezza antisismica.

Gli alloggi avranno superfici comprese tra 45 e 95 metri quadrati, saranno dotati di logge protette e posti auto coperti e saranno inseriti in un complesso con area verde attrezzata. La durata stimata degli interventi è di 14 mesi, con conclusione prevista all’inizio del 2027. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di ricollocazione abitativa che comprende anche i futuri interventi a Fondo Saccà e l’acquisto di immobili sul mercato.

