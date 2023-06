Danni alle colture in Sicilia: stato di calamità dal governo Schifani

Il governo regionale dichiara lo stato di calamità a seguito delle forti piogge di maggio che hanno danneggiato l’agricoltura siciliana. Si richiede un intervento straordinario al ministero dell’Agricoltura per risarcire i produttori, considerando che il fondo di solidarietà nazionale non copre i danni causati dal vento.

Il governo Schifani, su proposta dell’assessore dell’agricoltura Luca Sammartino, ha approvato la dichiarazione di stato di calamità per i danni causati dall’intensa ondata di maltempo dello scorso mese di maggio. Le forti piogge hanno colpito in maniera diffusa l’intero territorio regionale, causando gravi danni all’agricoltura siciliana.

Al fine di supportare gli agricoltori e i produttori locali, è stato approvato un documento tecnico che servirà come base per richiedere una misura straordinaria di ristoro al ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare. È importante notare che il fondo di solidarietà nazionale non copre i danni causati dal vento, rendendo necessaria un’azione specifica per sostenere gli agricoltori colpiti da questa calamità naturale.

