Via libera alla variazione di bilancio urgente al Consiglio Metropolitano

Nella prima seduta del Consiglio Metropolitano di Messina, convocata con la partecipazione integrale dei 14 consiglieri eletti in aprile, il presidente Federico Basile, affiancato dalla segretaria generale Rossana Carruba e dal direttore generale Giuseppe Campagna, ha guidato la ratifica del decreto sindacale n. 59 del 30 aprile 2025.

Il provvedimento prevede una variazione urgente del bilancio di previsione 2025–2027, resa necessaria dall’arrivo di nuovi trasferimenti e finanziamenti: 32.000 euro dalla Regione Siciliana per la tutela degli habitat di Tindari e dell’isola di Salina, 10.000 euro per la fondazione dell’azienda speciale dei servizi sociali, oltre 224.000 euro derivanti da accrediti regionali erroneamente assegnati ad un altro ente e la rettifica di un duplicato di tributo speciale per 55.000 euro.

Durante il dibattito, i consiglieri Carmelo Pietrafitta, Libero Gioveni, Ilenia Torre, Alberto Ferraù e Giuseppe Calabrò hanno evidenziato la necessità di approfondire preventivamente gli atti all’ordine del giorno. La segretaria Carruba ha fornito chiarimenti sulle posizioni dei dirigenti assunti ai sensi dell’art. 110 del TUEL.

“Ringrazio i consiglieri per il senso di responsabilità dimostrato nell’approvare una variazione di bilancio fondamentale e ormai in scadenza”, ha dichiarato Basile, aggiungendo di apprezzare “la qualità del confronto” e ribadendo “la mia disponibilità a recepire le istanze sollevate dalle diverse rappresentanze politiche”. Sulla stessa linea Felice Calabrò, che ha sottolineato l’intento di rilanciare l’azione amministrativa dell’Ente.

Il provvedimento ha ottenuto 9 voti favorevoli e 6 astenuti. Nel prosieguo, Carruba ha illustrato lo stato di avanzamento del Regolamento e dello Statuto, confermando il confronto in Assemblea Regionale previsto a Palermo e la calendarizzazione prossima del testo statutario, mentre il Regolamento sarà discusso e potenzialmente emendato direttamente in aula. La prossima seduta è fissata per martedì 8 luglio alle 16:30.

