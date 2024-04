Siracusano e Musolino: repliche nette a De Luca sulle baraccopoli

Matilde Siracusano e Dafne Musolino, rispondendo a Cateno De Luca, smentiscono categoricamente le sue affermazioni riguardo alla legge sulle baraccopoli. La sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e la senatrice di Italia Viva hanno diffuso un video per chiarire la questione.

“La legge sulle baraccopoli e il risanamento di Messina devono restare al di sopra delle polemiche politiche”, afferma Siracusano nel video, “ma le recenti affermazioni ingiustificate richiedono una risposta.”

De Luca ha suggerito che la legge non sia il frutto del lavoro parlamentare di Siracusano, ma piuttosto il risultato di un presunto accordo elettorale con il presidente Berlusconi per candidare Musolino alle elezioni europee.

Siracusano respinge queste affermazioni come false e irrispettose verso Musolino, enfatizzando che la candidatura della senatrice è stata il risultato di un impegno politico autentico e non di alcun voto di scambio.

Musolino aggiunge: “La verità storica non può essere distorta per fini elettorali. La legge sul risanamento di Messina è il risultato del lavoro di Siracusano, con il contributo anche di De Luca, ma non c’è stato alcun accordo elettorale o voto di scambio.”

Entrambe denunciano le affermazioni di De Luca come infondate e offensive, sottolineando che la candidatura di Musolino con Forza Italia è stata parte di un accordo politico trasparente.

