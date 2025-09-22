Obesity Day 2025: il Policlinico G. Martino di Messina in prima linea
Il Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina aderisce anche quest’anno all’Obesity Day, in programma il 10 ottobre 2025, promosso dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica in collaborazione con la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. L’edizione 2025 è dedicata al tema “Obesità pediatrica: fermiamola prima che cresca!”, con l’obiettivo di sensibilizzare su prevenzione precoce e corretti stili di vita fin dall’età scolare.
Il centro messinese, attraverso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria guidata dalla professoressa Malgorzata Wasniewska, è uno dei 16 punti di riferimento nazionali coinvolti. L’iniziativa si svolgerà in sinergia con l’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” di Messina, grazie al sostegno del dirigente scolastico Ersilia Caputo e alla collaborazione delle docenti Margherita Catano, referente del progetto, e Domenica Presti. Tale cooperazione si era avviata due anni fa nell’ambito del progetto regionale EpPOI, finanziato con fondi del Piano Sanitario Nazionale 2019.
Le attività prevedono un laboratorio multidisciplinare rivolto a bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con sessioni pratiche e momenti educativi dedicati ad alimentazione equilibrata, attività motoria e benessere psicologico. L’organizzazione sarà curata dalle professoresse Wasniewska e Mariella Valenzise, referente regionale per l’obesità infantile in Sicilia, insieme a un’équipe di pediatri endocrinologi, nutrizionisti, psicologi e specialisti in attività motoria, tra cui i professori Tommaso Aversa e Mara Francesca Messina e i dottori Domenico Corica, Letteria Morabito, Giorgia Pepe, Alessandra Li Pomi, Debora Porri ed Elisa La Rosa.
La giornata conclusiva si terrà venerdì 10 ottobre presso l’Istituto “Giacomo Leopardi” e coinvolgerà studenti, genitori e personale scolastico. Contestualmente, il Policlinico prenderà parte alla diretta nazionale Facebook dalle 10 alle 13, con la partecipazione di esperti e testimonianze rivolte a famiglie, scuole e operatori sanitari.
