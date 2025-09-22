Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 22 al 28 settembre

Il Comando della Polizia municipale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli programmati per la settimana in corso, con l’impiego di autovelox e del dispositivo Scout. L’iniziativa, in vigore da oggi, lunedì 22 settembre, fino a domenica 28 settembre 2025, si inserisce nell’attività di prevenzione dei sinistri stradali e di vigilanza sul rispetto del Codice della Strada.

Gli autovelox saranno collocati lungo la Strada Statale 114 nei tratti di Giampilieri, Galati, Briga Marina e Pistunina, nonché sulla Strada Statale 113 nelle località di S. Saba, Spartà e Mortelle. Ulteriori postazioni interesseranno Via Circuito Torre Faro, Via Consolare Pompea e Viale Giostra, in corrispondenza dell’istituto “Maiorana”.

Il dispositivo Scout, destinato all’accertamento delle infrazioni legate alla sosta irregolare, opererà su più arterie cittadine, tra cui Via Marco Polo, Viale San Martino, Via Santa Cecilia, Via La Farina, Via Tommaso Cannizzaro, Via Malpighi, Piazza della Repubblica, Piazza Duomo, Corso Garibaldi, Via Cesare Battisti, Viale Boccetta e Viale della Libertà nel tratto compreso tra la Rotatoria Annunziata e Viale Giostra.

Il Comando ha richiamato l’attenzione degli automobilisti sul rispetto dei limiti di velocità, sottolineando che l’eccesso costituisce una delle principali cause di incidenti con gravi conseguenze. È stata inoltre ribadita la necessità di attenersi alle disposizioni in materia di divieto di sosta, con particolare riguardo alla doppia fila, agli stalli sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

