Pfizer, i sindacati chiedono l’intervento diretto di Giorgia Meloni

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento Pfizer di Catania, interessato da una vertenza occupazionale. Le cinque organizzazioni sindacali di categoria hanno definito un calendario di proteste, approvato durante un’assemblea dei dipendenti, che prevede sit-in e scioperi per chiedere la salvaguardia dei posti di lavoro e del sito produttivo.

La prossima settimana sono programmati due incontri presso Confindustria Catania, durante i quali prenderà avvio l’esame congiunto per la gestione degli esuberi, secondo quanto previsto dalla legge 234 del 2021. Le riunioni saranno accompagnate da presidi dei lavoratori.

Il 23 ottobre è prevista la visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, allo stabilimento catanese per incontrare i vertici internazionali della multinazionale. Per quella giornata le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero, con una manifestazione davanti ai cancelli dell’azienda.

Giuseppe La Mendola, responsabile del comparto chimico-farmaceutico della Segreteria nazionale FIALC CISAL, chiede che il ministro incontri i lavoratori prima dei rappresentanti aziendali.

«È fondamentale che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si occupi personalmente di questa vicenda», dichiara La Mendola, sollecitando un intervento governativo direttamente presso i vertici mondiali di Pfizer.

Qualora la visita ministeriale non producesse risultati, la mobilitazione potrebbe trasferirsi a Roma. È già stata approvata una giornata di sciopero e protesta davanti a Palazzo Chigi, da organizzare congiuntamente da Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL, UGL Chimici e FIALC CISAL.

«Andremo a Roma tutti insieme per sollecitare direttamente la Presidente Meloni», conclude La Mendola, ribadendo la richiesta di un intervento per tutelare i lavoratori e le loro famiglie.

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