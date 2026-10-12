Taormina, al via gli Study Days del PPE con von der Leyen, Metsola e Weber

Taormina ospita dal 12 al 15 ottobre gli Study Days del Gruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento europeo. L’appuntamento riunisce nella città ionica oltre 140 eurodeputati, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e al presidente del PPE Manfred Weber.

Al centro dei lavori le priorità politiche della seconda parte della legislatura europea 2024-2029, con l’obiettivo di definire una strategia comune denominata «Roadmap di Taormina».

Gli incontri si svolgono all’UNA Hotels Capotaormina, su iniziativa della delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE, promossa dal vicecapodelegazione Marco Falcone, eurodeputato eletto nella circoscrizione Sicilia-Sardegna.

La conferenza stampa inaugurale è prevista per il 12 ottobre, con la partecipazione di Manfred Weber, del capodelegazione di Forza Italia Fulvio Martusciello e dello stesso Falcone.

Il programma comprende anche due appuntamenti dedicati ai settori produttivi siciliani, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea.

Il commissario europeo alla Pesca, Costas Kadis, è atteso al porto di Catania per una visita istituzionale. Parallelamente, il commissario all’Agricoltura Christophe Hansen incontrerà a Taormina i rappresentanti regionali di Confagricoltura, Coldiretti, Copagri e CIA.

Al confronto sul comparto agricolo parteciperanno anche Marco Falcone e l’ex eurodeputato Giovanni La Via. L’incontro sarà dedicato alle principali esigenze delle imprese agricole siciliane e alle priorità del settore nell’attuale contesto internazionale. Le quattro giornate di lavori saranno dedicate al confronto tra i rappresentanti del PPE sulle principali questioni dell’agenda europea.

👁 Articolo letto 263 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.

⭐ Segui CanaleSicilia su Google