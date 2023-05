San Fratello, avviate le procedure per la messa in sicurezza

Avviate le procedure per la messa in sicurezza del versante roccioso sulla strada provinciale 163/d.

La Città Metropolitana di Messina ha avviato le procedure per la messa in sicurezza del versante roccioso che interessa la strada provinciale 163/d. L’unità di crisi è stata attivata presso la Prefettura e l’ordine di servizio è stato emanato all’impresa incaricata da Palazzo dei Leoni.

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” del Servizio “Manutenzione Viabilità Zona Omogenea Nebrodi” della Città Metropolitana di Messina ha immediatamente preso in carico la situazione, individuando l’azienda responsabile delle operazioni di messa in sicurezza del versante roccioso situato nella via dei Normanni, nel Comune di San Fratello.

Le operazioni prevedono l’impiego di rocciatori, incaricati di eseguire un’accurata esplorazione del fronte della frana al fine di individuare eventuali massi pericolanti e procedere alla loro rimozione, garantendo la sicurezza dell’arteria stradale.

Attualmente, sulla strada interessata dal movimento franoso, è in vigore il divieto di transito e la zona è presidiata dalla Polizia Metropolitana, in collaborazione con il Corpo Forestale e la Polizia Locale.

Come percorso alternativo, è stata indicata la strada statale 289, che può essere utilizzata con senso unico alternato regolamentato da un impianto semaforico.

Le disposizioni operative saranno impartite dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, dal Direttore Operativo geom. Antonio Savio e dall’Ispettore di Cantiere geom. Ferdinando Pullella.

© Riproduzione riservata.