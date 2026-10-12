Catania, inaugurata la sede politica di Jose Marano di ControCorrente

È stata inaugurata a Catania la nuova segreteria politica della deputata regionale Jose Marano, capogruppo di ControCorrente all’Assemblea Regionale Siciliana. La sede si propone come punto di riferimento per cittadini e sostenitori del movimento, con l’obiettivo di favorire il confronto sulle problematiche del territorio e raccogliere proposte e istanze della comunità.

All’inaugurazione hanno partecipato cittadini, sostenitori ed esponenti politici, tra cui i deputati Ismaele La Vardera, Carlo Gilistro, Alessandro De Leo e Piera Aiello. Presenti anche il consigliere comunale Damien Bonaccorsi e il vicecoordinatore regionale Massimo Fiumara.

«Crediamo in una politica che non si chiuda nei palazzi, ma che sappia scendere in strada, ascoltare le persone e camminare al loro fianco», ha dichiarato Marano durante l’incontro. La deputata ha spiegato che la nuova segreteria intende diventare uno spazio di partecipazione e confronto, nel quale raccogliere le esigenze dei catanesi ed elaborare iniziative e proposte per la città.

L’appuntamento ha rappresentato anche l’occasione per ufficializzare l’adesione a ControCorrente di due consiglieri municipali: Giuseppe Ragusa, della IV Municipalità, e Salvatore Iannone, della VI Municipalità.

«Essere presenti sul territorio significa assumersi una responsabilità quotidiana con la comunità», hanno dichiarato i due consiglieri, motivando la scelta di aderire al movimento con la volontà di sostenere un’attività politica basata sulla presenza costante e sul rapporto diretto con i cittadini.

Le nuove adesioni ampliano la rappresentanza territoriale di ControCorrente nel capoluogo etneo, affiancandosi all’attività della segreteria politica appena inaugurata.

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