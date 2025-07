Tragico ribaltamento del trattore: muore Biagio Rizzo 37enne a Patti

Ieri mattina, in contrada Garbo nel Comune di Patti, un incidente sul lavoro ha provocato la morte di Biagio Rizzo, 37 anni, residente a Quattro Finaidi, Montalbano Elicona. Il lavoratore stava operando all’interno di un noccioleto di proprietà di un anziano del luogo, servendosi di un piccolo trattore cingolato per le operazioni di pulizia. Secondo i primi rilievi, il mezzo avrebbe perso stabilità a seguito di un dislivello del terreno, ribaltandosi e travolgendo l’uomo.

I soccorsi, giunti prontamente sul posto, hanno estratto Rizzo già privo di vita dal mezzo. Sul luogo dell’incidente si sono recati i Carabinieri della Compagnia di Patti, guidati dal capitano Giuseppe Rinella, che ha riferito: “Le indagini mirano a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.”

La magistratura di turno ha disposto il sequestro della salma, successivamente trasferita al Policlinico di Messina per l’esame autoptico. L’esito dell’autopsia sarà determinante per confermare le cause esatte del decesso e valutare se vi siano state violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni, con rilievi tecnici sul luogo dell’incidente e ascolto di eventuali testimoni.

