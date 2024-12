A Gioiosa Marea si registra un importante passo avanti per il patrimonio scolastico locale. Ieri, 20 dicembre 2024, è stato inaugurato il rinnovato plesso scolastico di San Giorgio, alla presenza del Provveditore agli Studi di Messina, Leon Zingales, e della dirigente scolastica Dr.ssa Maria Ricciardello. L’edificio, che ospita la scuola dell’infanzia e quella primaria, è stato sottoposto a interventi di adeguamento sismico e al completamento di alcune strutture.

I lavori, finanziati nel 2019 con un importo di 1,2 milioni di euro provenienti dai fondi Sicilia FESR 2014-2020, sono stati realizzati nell’ambito del programma ASSE 10 AZ. 10.7.1, promosso dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica. Il progetto è stato curato dall’ingegnere Nicola Maurizio Mollica e dall’architetto Irene Calabria, mentre il geom. Mario Catania ha svolto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento. Il collaudo è stato affidato all’architetto Giulio Russo.

Durante la cerimonia, il sindaco Giusi La Galia ha reso omaggio all’ex sindaco Ignazio Spanò, che si era impegnato per ottenere il finanziamento, e ha espresso gratitudine ai tecnici comunali, sia in servizio che in pensione, tra cui l’ing. Francesco Ballato e l’ing. Vincenzo Ferraloro. Ha inoltre ringraziato i progettisti, le imprese e le maestranze coinvolte.

“La loro dedizione – ha dichiarato il sindaco – ha permesso di garantire sicurezza e qualità in un ambiente che favorirà la crescita e la formazione dei bambini. Un particolare ringraziamento va al personale scolastico per il loro impegno quotidiano. Questo edificio rappresenta il nostro investimento nelle generazioni future, come tutti gli edifici scolastici di Gioiosa Centro, ormai adeguati sismicamente”.

