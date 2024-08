23enne aggredisce promotore finanziario con una pistola a salve

La Polizia di Stato ha deferito a piede libero un giovane di 23 anni, originario di Catania e senza precedenti penali, dopo averlo trovato in possesso di una pistola a salve utilizzata durante un’aggressione ai danni di un promotore finanziario. L’incidente si è verificato durante un controllo pomeridiano del territorio effettuato dalla Squadra Volanti della Questura di Catania. Gli agenti, mentre percorrevano il viale Libertà, sono stati informati di una sparatoria avvenuta poco prima in via Alberto Mario.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno rinvenuto un promotore finanziario con una ferita alla testa. L’uomo ha riferito di essere stato aggredito da un cliente con il quale aveva avuto un diverbio. Nonostante avesse ottenuto il finanziamento richiesto, il cliente, impaziente di ricevere subito il denaro, ha preteso la consegna immediata della somma. La situazione è degenerata quando il giovane ha estratto una pistola a salve e ha colpito l’uomo al capo con il calcio dell’arma, facendo partire un colpo.

A seguito delle testimonianze raccolte, le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche del sospetto, rintracciandolo poco dopo in via Domenico Tempio, a bordo di un’auto. Il giovane, identificato come un catanese di 23 anni senza precedenti penali, è stato trovato in possesso della pistola a salve utilizzata durante l’aggressione. L’arma è stata successivamente sequestrata dalla Polizia Scientifica. Il giovane è stato denunciato per minacce aggravate e lesioni, in quanto la vittima ha dovuto ricevere cure mediche presso il pronto soccorso a causa della ferita riportata.

