Patti Marina, bimbo di 6 anni precipita da un palco: è grave

Un bambino di sei anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina in seguito a un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Patti Marina. Il piccolo si trovava in bicicletta nella piazzetta dei Marinoti quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un palco modulare collocato al centro dell’area.

La struttura, provvista di rampe, era stata utilizzata la settimana precedente per le premiazioni del Tindari Rally e non era ancora stata rimossa. Durante la caduta il bambino ha urtato violentemente il selciato, riportando una grave emorragia cerebrale.

Immediatamente soccorso, il piccolo è stato inizialmente trasferito all’ospedale Barone Romeo di Patti, dove ha ricevuto le prime cure. La gravità del quadro clinico ha successivamente indotto i sanitari a disporne il trasferimento urgente al Policlinico di Messina, effettuato mediante elisoccorso.

Giunto nella struttura ospedaliera messinese, il bambino è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico. Secondo le prime informazioni disponibili, l’operazione avrebbe avuto esito positivo, mentre la prognosi rimane riservata.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Patti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il palco dal quale il bambino sarebbe precipitato è stato posto sotto sequestro. Le verifiche riguarderanno anche le condizioni della struttura e le circostanze nelle quali si è verificata la caduta, al fine di accertare eventuali responsabilità.

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