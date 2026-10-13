Inchiesta Armao, interrogato Lombardo: respinge le accuse

Nuovi sviluppi nell’inchiesta per presunta corruzione che coinvolge l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao. Il deputato regionale Giuseppe Lombardo è stato interrogato per oltre due ore dal giudice per le indagini preliminari di Palermo, nell’ambito del procedimento giudiziario che vede al centro presunti accordi legati a interventi in favore di organizzazioni operanti nel settore sanitario.

Durante l’interrogatorio, il parlamentare ha risposto alle domande del Gip e dei magistrati della Procura, respingendo le contestazioni formulate nei suoi confronti.

In particolare, Lombardo ha negato di avere favorito l’assunzione di Domenica Spartà in cambio di interventi a sostegno di due organizzazioni impegnate nell’assistenza e nelle cure palliative.

Secondo quanto sostenuto dai suoi difensori, il deputato non avrebbe partecipato alla seduta della Commissione Sanità dell’Assemblea regionale siciliana durante la quale furono discussi gli emendamenti oggetto delle contestazioni. Una circostanza richiamata dalla difesa per contestare la ricostruzione accusatoria.

L’interrogatorio ha consentito al parlamentare di fornire la propria versione dei fatti e di chiarire la posizione rispetto agli episodi contestati nell’ambito dell’indagine. La Procura di Palermo ha confermato la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Lombardo.

Spetterà adesso al giudice per le indagini preliminari valutare gli elementi raccolti, le contestazioni dell’accusa e le argomentazioni presentate dalla difesa, prima di pronunciarsi sulla richiesta cautelare. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini e le responsabilità ipotizzate dagli inquirenti restano da accertare.

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