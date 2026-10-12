Villabate, sequestrati oltre 23 chili di cocaina: arrestato un corriere

Un carico di oltre 23 chilogrammi di cocaina è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a Villabate, in provincia di Palermo, durante un controllo stradale. La sostanza stupefacente era nascosta all’interno di un’autovettura. Il conducente, un cittadino italiano, è stato arrestato.

L’operazione è stata condotta dai Finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, impegnati nelle attività di controllo del territorio lungo le principali arterie stradali che conducono al capoluogo siciliano.

Durante la verifica, i militari hanno identificato l’uomo alla guida del veicolo, riscontrando un comportamento particolarmente agitato. Il conducente avrebbe inoltre fornito dichiarazioni contraddittorie riguardo alla destinazione e alle ragioni del viaggio, inducendo gli operatori ad approfondire gli accertamenti.

La successiva ispezione dell’automobile ha consentito di individuare 21 involucri nascosti nelle intercapedini laterali anteriori e posteriori dell’abitacolo. All’interno sono stati rinvenuti complessivamente 23,158 chilogrammi di cocaina e 100 grammi di hashish.

Secondo le stime degli investigatori, la commercializzazione al dettaglio della sostanza stupefacente avrebbe potuto generare ricavi per circa 2,3 milioni di euro.

Al termine delle operazioni, il conducente è stato trasferito nella casa circondariale Antonio Lorusso-Pagliarelli di Palermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arresto è stato successivamente convalidato e nei confronti dell’indagato è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

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