Rinvenuta bottiglia incendiaria vicino all’auto della ex, arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni, residente a Pace del Mela e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo con l’accusa di maltrattamenti in ambito familiare, atti persecutori nei confronti dell’ex compagna e porto non autorizzato di materiale esplosivo in luogo pubblico. L’intervento, condotto congiuntamente dai militari della Stazione di Spadafora e della Sezione Radiomobile di Milazzo, è scaturito da una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112.

La richiesta di aiuto proveniva da una donna che ha riferito di sentirsi minacciata dall’ex convivente. I Carabinieri si sono recati presso l’abitazione della segnalante e, nei pressi di un’autovettura risultata essere di sua proprietà, hanno individuato un uomo che, alla vista delle pattuglie, ha tentato di allontanarsi rapidamente. Dopo averlo fermato, i militari hanno proceduto a un’ispezione dettagliata della zona e hanno rinvenuto una bottiglia incendiaria collocata nei pressi della vettura, parzialmente danneggiata.

Un secondo ordigno simile è stato sequestrato all’interno del bagagliaio del veicolo in uso all’uomo. Alla luce degli elementi raccolti, il soggetto è stato arrestato in flagranza e trasferito presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le segnalazioni da parte delle vittime di violenza domestica rivestono un ruolo cruciale, consentendo risposte tempestive e mirate da parte delle forze dell’ordine, il cui operato è supportato dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore Capo dott. Giuseppe Verzera, fortemente impegnata nel contrasto ai reati di genere.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁