Brolo, Premio Internazionale di poesia dedicato a Rosario Livatino

In occasione del quinto anniversario della beatificazione del giudice Rosario Angelo Livatino, ricorrente il 9 maggio 2026, è stata annunciata la quinta edizione del Premio Internazionale di Poesia a lui dedicato. L’iniziativa è promossa e organizzata dal poeta e scrittore Rosario La Greca, residente a Brolo.

Il concorso nasce con l’obiettivo di valorizzare la poesia e mantenere viva la memoria del magistrato siciliano, riconosciuto dalla Chiesa cattolica come beato. L’organizzazione ha precisato che il premio viene realizzato senza contributi economici pubblici o privati.

L’iniziativa si avvale del patrocinio morale dell’Accademia Città di Udine e delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo.

Nel presentare l’edizione 2026, gli organizzatori hanno richiamato la figura del giudice Livatino, descritto come esempio di dedizione alla giustizia, al dovere e ai valori cristiani. Nel testo di presentazione si evidenzia come il magistrato abbia vissuto il proprio impegno professionale e personale nel rispetto dei principi di legalità e fede, rifiutando ogni forma di compromesso.

La Congregazione delle Cause dei Santi ha riconosciuto Rosario Angelo Livatino beato “in odium fidei”, formula utilizzata dalla Chiesa per indicare una morte avvenuta per odio verso la fede cristiana. Il regolamento completo del premio e la scheda di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale di Rosario La Greca www.rosariolagreca.it.

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