Tentato omicidio a Palermo, 27enne colpisce il vicino con la zappa

Un 27enne palermitano è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi con l’accusa di tentato omicidio di un vicino di casa. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’incidente è avvenuto in un pomeriggio di inizio aprile, nei pressi di via Umberto Maddalena. Secondo quanto ricostruito, l’accusato avrebbe aggredito alle spalle un vicino di casa di 54 anni, in seguito all’ennesima discussione, forse scaturita per un “mancato saluto”. La vittima, mentre si allontanava, è stata colpita ripetutamente alla testa e su altre parti del corpo con una zappa. Trasportato all’ospedale “Ingrassia”, il 54enne ha riportato gravi ferite alla testa e agli arti ed è stato ricoverato in prognosi riservata, sottoponendosi a un delicato intervento chirurgico.

Le indagini, condotte immediatamente dopo l’accaduto con metodi tradizionali, hanno delineato un quadro di gravità indiziaria tale da giustificare l’emissione del provvedimento cautelare. L’uomo è stato quindi trasferito presso la casa circondariale “Lorusso Pagliarelli” di Palermo.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, evidenziando ancora una volta la pericolosità delle escalation di conflitti tra vicini di casa che, in questo caso, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia.

Le autorità continuano a indagare sulle circostanze esatte dell’aggressione e sul motivo del dissidio che ha portato a un gesto così violento, mentre il 27enne rimane in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. La vicenda mette in luce la necessità di interventi preventivi più efficaci per evitare che le tensioni quotidiane degenerino in episodi di violenza estrema.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo