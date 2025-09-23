La Guardia di Finanza sequestra 154mila filtri e cartine a Siracusa

Nell’ambito delle attività di vigilanza economica sul territorio, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa hanno eseguito un sequestro di circa 154.000 filtri e cartine per sigarette artigianali, per un peso complessivo di 8 chilogrammi. I prodotti erano privi dell’autorizzazione necessaria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’operazione è stata avviata a seguito di un’attività info-investigativa che aveva rilevato movimenti sospetti all’interno di un mercato rionale della città. I finanzieri del Gruppo di Siracusa hanno notato un flusso costante di acquirenti che aggiravano i rivenditori autorizzati per recarsi a uno specifico banco. Dopo una fase di osservazione, condotta anche con personale in borghese, è stato deciso di intervenire in orario di maggiore affluenza.

Durante il controllo, due venditori abusivi hanno tentato di occultare parte della merce all’interno di scatoloni nascosti dietro il banco e di allontanarsi tra gli altri operatori del mercato. Il tentativo non è riuscito e i militari hanno proceduto al sequestro dell’intero materiale.

Il provvedimento, spiegano le Fiamme Gialle, non mira soltanto a tutelare i consumatori e gli interessi fiscali dello Stato, ma anche a garantire la correttezza del mercato nei confronti dei rivenditori regolari, i quali rispettano gli obblighi fiscali e contributivi. La vendita abusiva, oltre a sottrarre risorse all’Erario, genera concorrenza sleale e altera le regole di mercato.

Il sequestro viene considerato tra i più rilevanti degli ultimi mesi in materia di contrasto alle violazioni nel settore del monopolio dei tabacchi.

