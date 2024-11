Messina, sei anni e sei mesi di carcere al 24enne per violenza sessuale

La Corte d’Appello di Messina ha confermato la condanna a sei anni e sei mesi di reclusione nei confronti di L.M., un giovane di 24 anni, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale. La sentenza, emessa dalla corte presieduta dal giudice Bruno Sagone, ribadisce la pena stabilita nel primo grado di giudizio, conclusosi nel luglio 2023, e include il risarcimento danni per la vittima, costituitasi parte civile tramite il legale Fabio Mirenzio.

La vicenda risale alla sera del 19 agosto 2020, quando L.M. avrebbe portato la ragazza in una zona isolata del villaggio nella periferia sud di Messina. Dopo averla costretta a salire in auto, il giovane l’avrebbe condotta in un luogo appartato dove si sarebbe consumata la violenza. La ragazza ha riferito che, inizialmente, aveva cercato di allontanarsi, ma il giovane l’avrebbe bloccata aggredendola fisicamente con schiaffi e tirandole i capelli per costringerla a rientrare nel veicolo. In auto si sarebbe quindi consumato il rapporto forzato. Sotto choc, la ragazza ha poi trovato il coraggio di recarsi dai Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Il rapporto tra i due risaliva a diversi anni prima, essendo L.M. una persona che la vittima conosceva sin dall’infanzia. Da alcuni anni si era trasformato in una relazione sentimentale, che tuttavia la ragazza aveva recentemente deciso di interrompere, a causa di incomprensioni crescenti. La sera dell’aggressione, i due si erano incontrati per caso, e L.M., che era in compagnia di alcuni amici, avrebbe in seguito invitato la ragazza in macchina, per poi condurla in un luogo isolato.

Contro la sentenza di primo grado, la difesa del giovane aveva presentato appello, ma i giudici della Corte d’Appello hanno confermato integralmente la condanna iniziale, ritenendo valida la versione della vittima e stabilendo l’assenza di circostanze attenuanti.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁