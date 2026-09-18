Patti, due 20enni arrestati: sequestrati 34 grammi di cocaina

Due ventenni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Patti nell’ambito di specifici servizi antidroga e di controllo del territorio. I giovani sono stati fermati in flagranza di reato dopo essere stati trovati in possesso di 34 grammi di cocaina in pietra, che secondo gli investigatori sarebbe stata destinata alla successiva suddivisione e vendita al dettaglio.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Patti. Durante una perquisizione effettuata nel centro cittadino, i poliziotti hanno controllato il veicolo utilizzato dai due giovani, rinvenendo all’interno dell’abitacolo un involucro contenente la sostanza stupefacente.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la cocaina sarebbe stata acquistata in quantità maggiore per essere successivamente preparata in singole dosi e immessa sul mercato di Patti e dei comuni dell’hinterland. Il possibile ricavo derivante dalla vendita dello stupefacente è stato stimato in circa 3 mila euro.

Gli accertamenti sono stati successivamente estesi alle abitazioni dei due ventenni. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, gli agenti hanno sequestrato anche materiale ritenuto idoneo al “taglio” della cocaina, utilizzato per aumentarne il volume, oltre a strumenti destinati al confezionamento delle singole dosi.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Patti, entrambi sono stati inizialmente sottoposti agli arresti domiciliari. Il G.I.P. del Tribunale di Patti ha quindi convalidato il provvedimento, disponendo per i due giovani la misura dell’obbligo di dimora in altro comune.

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