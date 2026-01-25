Neonato grave trasferito al Bambino Gesù di Roma con volo militare

Un neonato di due mesi, ricoverato in condizioni critiche all’ospedale San Vincenzo di Taormina, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma mediante un volo sanitario dell’Aeronautica Militare. L’operazione si è svolta secondo le procedure previste per i trasporti di emergenza e ha coinvolto diverse autorità civili e militari, oltre all’equipe sanitaria incaricata dell’assistenza al piccolo paziente durante il trasferimento.

Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente per il coordinamento e la gestione della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione della missione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Messina, che ha interessato la Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare. Da qui è stato immediatamente coinvolto il 31° Stormo di Ciampino, reparto deputato anche al servizio di prontezza operativa per missioni di questo tipo.

Il trasporto è stato effettuato con un velivolo Gulfstream G650. Dopo il completamento delle procedure operative da parte dell’equipaggio militare, l’aereo è decollato dall’aeroporto di Roma-Ciampino alle 10:15, diretto a Catania-Fontanarossa. Una volta giunto nello scalo etneo, il neonato è stato imbarcato insieme al padre e a un’equipe medica specializzata, che ha garantito l’assistenza sanitaria necessaria durante il volo. Il rientro verso Roma è avvenuto nel più breve tempo possibile. L’atterraggio a Ciampino si è concluso intorno alle 13. Successivamente, un’ambulanza ha provveduto al trasferimento del bambino presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è stato affidato alle cure dei sanitari della struttura.

