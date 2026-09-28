Aggressione all’avvocato Broccio, fermata una 47enne a Catania

Una donna di 47 anni è stata fermata dai Carabinieri nell’ambito delle indagini sull’aggressione subita dall’avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni. Il provvedimento, emesso dal Pubblico Ministero, ipotizza il reato di lesioni aggravate ed è stato eseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, con il supporto dei militari di Catania.

L’episodio risale alla sera di venerdì 25 settembre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, già assistita in passato da Broccio nell’ambito di un procedimento penale, avrebbe chiesto di incontrare il legale per una consulenza. L’avvocato l’aveva prelevata alla stazione ferroviaria di Messina Centrale per raggiungere successivamente il proprio studio a Santo Stefano Medio.

Al momento di scendere dall’auto, la 47enne avrebbe estratto dalla borsa una bottiglietta contenente del liquido, spruzzandolo contro il professionista, per poi allontanarsi a piedi. Broccio aveva quindi contattato il 112 NUE chiedendo l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine ed era stato inizialmente ricoverato al Policlinico di Messina.

Le indagini, avviate dai Carabinieri della Compagnia di Messina Sud sulla base della denuncia della vittima, hanno raccolto le dichiarazioni di Broccio e di alcuni testimoni. Sono state inoltre effettuate intercettazioni finalizzate a individuare la donna, che dopo l’episodio si era resa irreperibile.

La 47enne è stata rintracciata a Catania lungo una strada pubblica. Poiché il fermo è stato eseguito nel territorio etneo, il provvedimento sarà sottoposto alla convalida del GIP del Tribunale di Catania. Gli atti saranno successivamente trasmessi alla Procura di Messina per la richiesta della misura cautelare.

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