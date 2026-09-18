Eolie, De Luca: «Ripristinare il “vuoto per pieno” per i medici»

Il capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, ha chiesto la convocazione urgente della VI Commissione “Salute, Servizi Sociali e Sanitari” per affrontare il mancato riconoscimento delle indennità massimaliste ai medici di medicina generale delle Isole Eolie.

La questione era già stata sollevata da De Luca in Commissione, con una richiesta rivolta all’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso. Secondo quanto riferito dal deputato, l’assessore avrebbe assunto l’impegno di intervenire entro la prossima settimana attraverso il ripristino del meccanismo del cosiddetto “vuoto per pieno”.

«Il ripristino del “vuoto per pieno” è necessario per salvaguardare la presenza dei medici di medicina generale nelle Isole Eolie e garantire alle comunità un’assistenza sanitaria adeguata», ha dichiarato De Luca.

Il sistema, previsto dal precedente Accordo Integrativo Regionale, consentiva ai medici operanti nelle isole minori di ricevere un trattamento economico equivalente a quello riconosciuto a un professionista massimalista, pur disponendo di un numero inferiore di assistiti. In cambio veniva garantita una presenza di 12 ore nei presidi di continuità assistenziale.

Con la richiesta depositata all’Ars, De Luca ha chiesto l’audizione dell’assessore Caruso, del direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, dei sindaci Riccardo Gullo di Lipari, Domenico Arabia di Santa Marina di Salina, Giuseppe Siracusano di Malfa e Ireneo Giardinello di Leni, oltre al presidente della FIMMG, Giacomo Caudo.

«L’obiettivo è arrivare a una soluzione stabile che tuteli tanto i professionisti quanto il diritto alla salute di chi vive nelle isole», ha aggiunto De Luca, annunciando che seguirà l’attuazione dell’impegno assunto dall’assessorato.

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