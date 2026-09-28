Sedicenne accoltellato a Furci Siculo, non è in pericolo di vita

Un sedicenne è rimasto ferito nella serata di ieri a Furci Siculo durante una lite avvenuta all’interno della villa comunale. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il giovane, di nazionalità rumena, avrebbe avuto un diverbio con un altro ragazzo per motivi ancora in fase di accertamento. Nel corso dell’episodio sarebbe stata utilizzata un’arma da taglio.

Il sedicenne, raggiunto da diversi fendenti al torace, al braccio destro e a una gamba, dopo l’aggressione si è allontanato dal luogo insieme a un amico. I due hanno raggiunto Santa Teresa di Riva, comune nel quale il ragazzo risiede.

Giunto sul lungomare, il giovane ha chiesto aiuto a un’ambulanza del 118 che stava transitando nella zona. Il personale sanitario si è fermato e, dopo aver prestato le prime cure, ha disposto il trasferimento del ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Vincenzo di Taormina.

Gli accertamenti medici hanno evidenziato diverse lesioni provocate da un’arma da taglio. Le condizioni del sedicenne, tuttavia, non sono state giudicate tali da metterne in pericolo la vita.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri, intervenuti con una pattuglia. I militari stanno raccogliendo gli elementi necessari per chiarire le cause del litigio e ricostruire la dinamica dell’aggressione, anche attraverso le dichiarazioni del ferito e dell’amico che era con lui.

Al vaglio degli investigatori anche le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti a Furci Siculo, messe a disposizione per verificare quanto avvenuto all’interno della villa comunale, abitualmente frequentata anche da giovani provenienti dai centri limitrofi.

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