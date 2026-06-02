Messina, cresce l’affluenza al Camper della Salute dell’Asp

Prosegue a Messina il progetto del Motorhome clinico promosso dall’Asp con l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi sanitari attraverso prestazioni gratuite rivolte alla popolazione. L’iniziativa, nata per ridurre le difficoltà legate alla distanza dai servizi e alle condizioni di fragilità sociale, sta registrando una crescente partecipazione da parte dei cittadini.

Dopo l’avvio dell’attività nel quartiere di Ganzirri, il Camper della Salute ha fatto tappa domenica nello slargo di viale San Martino. L’area inizialmente individuata davanti alla chiesa di Sant’Elia si è rivelata insufficiente per accogliere il numero di persone presenti, molte delle quali si erano radunate già nelle prime ore della giornata.

Numerosi utenti hanno usufruito dei controlli e delle visite offerte gratuitamente. Tra loro erano presenti sia cittadini messinesi sia componenti della comunità cingalese residente nel territorio. Oltre alle prestazioni immediate, sono state fornite indicazioni utili per eventuali approfondimenti diagnostici e percorsi specialistici successivi.

All’interno del mezzo sanitario hanno operato il medico Giovanni Pione, l’infermiera Domenica Auditore, l’assistente sociale Gaetano Costanzo, il rappresentante della comunità cingalese Roshan Ripasinghe, Gianfilippo Emma e Giampiero Terranova della cooperativa Medihospes, oltre all’autista Gaetano La Fauci.

L’iniziativa è inserita nel Pnes, Programma Nazionale Equità di Salute, finalizzato a contrastare le disuguaglianze nell’accesso alle cure e a sostenere le persone maggiormente esposte al rischio di esclusione sanitaria.

Il servizio è accessibile senza prenotazione. Per il coordinamento delle attività e la verifica dell’attuazione del progetto erano presenti Alfina Rossitto, responsabile della fase esecutiva, insieme a Chiara Schirò e Patrizia Restuccia, Rup dell’iniziativa.

L’Asp di Messina è la prima azienda sanitaria siciliana ad avere attivato il Motorhome, composto da due unità mobili che nei prossimi mesi raggiungeranno anche diversi centri della provincia.

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