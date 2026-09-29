Messina, due fratelli arrestati: sequestrati oltre 7 chili di droga

Due fratelli messinesi sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nell’ambito di una serie di controlli antidroga effettuati nella giornata di ieri, 28 settembre, tra il rione Camaro e il centro di Messina. Nel corso delle operazioni gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno eseguito perquisizioni domiciliari in immobili riconducibili ai due giovani.

L’attività ha consentito di individuare, all’interno di uno degli appartamenti controllati, un quantitativo complessivo di diversi chilogrammi di sostanze stupefacenti. In particolare, i poliziotti hanno sequestrato circa 4,5 chilogrammi di hashish, 3 chilogrammi di marijuana e 50 grammi di cocaina.

La droga era in parte suddivisa in panetti e in parte custodita all’interno di contenitori di vetro. Secondo quanto emerso durante la perquisizione, le sostanze erano state occultate in due stanze dell’abitazione, condivisa anche con alcuni studenti universitari.

Nel corso dei controlli è stato inoltre recuperato materiale ritenuto utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Gli agenti hanno trovato anche circa 30 mila euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Parte del denaro era conservata all’interno di buste sottovuoto e viene ritenuta dagli investigatori verosimile provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato e affidato alla Polizia Scientifica per i successivi accertamenti tecnici. I due fratelli sono stati arrestati e trasferiti in carcere, dove restano a disposizione della Procura della Repubblica di Messina.

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