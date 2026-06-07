Naso, Sara Caliò eletta presidente del Consiglio comunale

Con l’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Naso, avvenuto nell’aula “Giovanni Rubino” a due settimane dalle elezioni amministrative, Sara Caliò è stata eletta presidente dell’assemblea cittadina. Si tratta della prima donna a ricoprire questo incarico dal 1993.

La seduta inaugurale è stata coordinata dalla segretaria comunale Carmen Caliò e, nella fase iniziale, presieduta dalla stessa Sara Caliò in qualità di consigliera più votata. Dopo la verifica degli eletti e l’accertamento dell’assenza di cause di incompatibilità, il Consiglio ha proceduto all’elezione del presidente. Gli scrutatori designati sono stati Laura Campana e Francesco Sgrò per la maggioranza e Carmelo Rubino per la minoranza.

La votazione a scrutinio segreto ha assegnato a Sara Caliò gli otto voti della maggioranza composta da Flavio Santoro, Antonino Letizia, Laura Campana, Alessandra Milio, Maria Spagnolo, Rosario D’Amore, Francesco Sgrò e dalla stessa neoeletta. Dalla minoranza è arrivata invece una scelta diversa dalle previsioni: i quattro consiglieri Daniele Letizia, Rosita Ferrarotto, Carmelo Rubino e Sara Rifici hanno indirizzato il proprio consenso verso Laura Campana.

Nel suo breve intervento, la nuova presidente ha dichiarato: «Sarò la presidente di tutti e assolutamente super partes».

Successivamente il Consiglio ha eletto vicepresidente Rosario D’Amore, sostenuto da sette voti della maggioranza, mentre una preferenza è andata a Francesco Sgrò. I quattro consiglieri di opposizione hanno nuovamente votato per Laura Campana.

Sono stati inoltre individuati i capigruppo consiliari: Maria Spagnolo guiderà la maggioranza della lista “Progetto Futuro”, mentre Daniele Letizia rappresenterà la minoranza di “Ripartiamo insieme per Naso”.

La seduta si è conclusa con il giuramento del sindaco rieletto Gaetano Nanì, che ha rivolto un augurio ai consiglieri invitandoli al massimo impegno. Nei prossimi giorni verrà completata la Giunta comunale. Restano tuttavia aperte alcune valutazioni legate ai ruoli di Flavio Santoro e Antonino Letizia, mentre tra i possibili assessori esterni figurano Lia Gorgone e Oriana Civile.

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