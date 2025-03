Giornata Mondiale del Rene, successo della campagna a Messina

In occasione della Giornata Mondiale del Rene 2025, l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina ha condotto una campagna di screening gratuito nel cortile del Rettorato dell’Università di Messina. L’iniziativa, promossa con l’intento di coinvolgere un ampio segmento di popolazione, ha permesso di eseguire 220 visite, suddivise tra 70 studenti universitari, 88 dipendenti dell’ateneo tra personale docente e amministrativo e 62 cittadini.

Dai controlli effettuati, è emerso che il 5% degli studenti universitari presentava ipertensione arteriosa, mentre nel 20% sono stati riscontrati valori anomali di ematuria e proteinuria. Tra i dipendenti universitari, il 50% ha evidenziato ipertensione, con un’incidenza del 40% per quanto riguarda la presenza di sangue o proteine nelle urine. Nella popolazione generale, l’ipertensione è stata riscontrata nel 60% dei soggetti esaminati, mentre il 30% ha mostrato alterazioni nei parametri urinari.

L’evento è stato organizzato dall’Università di Messina in collaborazione con l’AOU G. Martino e la Croce Rossa, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione delle malattie renali. Durante la giornata, sono stati distribuiti opuscoli informativi e sottoposti questionari per individuare la familiarità con patologie renali e sintomi di rischio. In alcuni casi, sono state eseguite ecografie renali e delle vie urinarie, grazie alla disponibilità di una stazione ecografica all’interno dello stand.

L’iniziativa si inserisce in un programma nazionale sostenuto dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN), che ogni anno coinvolge i principali centri nefrologici italiani con screening gratuiti e attività di sensibilizzazione sulla salute renale.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁