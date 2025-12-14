Caro-Voli, Codacons critica la Regione sul progetto “Sicilia Express”

Il Codacons interviene sul progetto ferroviario denominato “Sicilia Express”, rivolgendosi all’assessore regionale ai Trasporti e al presidente della Regione Siciliana con una richiesta esplicita di moderazione nella comunicazione istituzionale. L’associazione dei consumatori contesta la rappresentazione dell’iniziativa come un risultato positivo nella gestione del caro voli, ritenendo che l’operazione non possa essere qualificata come un successo.

Secondo il Codacons, nel 2025 risulta inaccettabile che migliaia di siciliani residenti fuori dall’Isola siano costretti a ricorrere a collegamenti ferroviari caratterizzati da tempi di percorrenza compresi tra le 20 e le 24 ore per poter rientrare. In una nota, l’associazione afferma che “presentare viaggi di tale durata come una soluzione equivale a normalizzare il disagio e a comprimere diritti fondamentali di studenti e lavoratori”.

Il “Sicilia Express” viene indicato come il segnale di una persistente difficoltà nel garantire il diritto alla mobilità, in un contesto di mercato dei trasporti aerei definito fuori controllo e caratterizzato da tariffe elevate. In assenza di interventi strutturali, osserva il Codacons, ai cittadini viene chiesto di adattarsi a soluzioni emergenziali che incidono sulla qualità della vita e sul tempo personale.

L’associazione richiama inoltre l’attenzione sull’impatto economico dell’operazione, sostenuta con risorse pubbliche regionali. “Il costo ricade sull’intera collettività, compresi coloro che non usufruiscono del servizio”, sottolinea il Codacons, evidenziando che l’iniziativa non risolve la criticità ma ne conferma l’esistenza.

Il tema della continuità territoriale, conclude l’associazione, non può essere limitato a interventi straordinari né affidato a messaggi celebrativi, ma richiede politiche stabili in grado di assicurare collegamenti adeguati e tariffe accessibili.

